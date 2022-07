Ira Briatore: “Cose da terzo mondo”, manca l’acqua a Via veneto ed il Crazy Pizza è costretto a chiudere (Di venerdì 8 luglio 2022) “Abbiamo avvertito l’Acea alle 14, ma non si è mosso niente fino alle sette di sera. Nel condominio non c’era assolutamente acqua, non ci hanno detto neanche se era possibile ripristinare o no il servizio e a quel punto abbiamo dovuto chiudere“. E’ a dir poco furibondo Flavio Briatore – ed ha ragione – ripercorrendo sul suo profilo Instagram quanto accaduto nelle ultime ore alla sua esclusiva ‘pizzeria’ di via veneto, una volta tempio della Dolce Vita della Capitale. Briatore: l’esclusivo ‘Crazy Pizza’, che tanto clamore ha suscitato, protagonista di un increscioso problema Ci riferiamo al ‘Crazy Pizza’, salito recentemente agli onori delle cronache per i prezzi del suo menù (anche 100 euro per una Pizza), rispetto al quale il noto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) “Abbiamo avvertito l’Acea alle 14, ma non si è mosso niente fino alle sette di sera. Nel condominio non c’era assolutamente acqua, non ci hanno detto neanche se era possibile ripristinare o no il servizio e a quel punto abbiamo dovuto“. E’ a dir poco furibondo Flavio– ed ha ragione – ripercorrendo sul suo profilo Instagram quanto accaduto nelle ultime ore alla sua esclusiva ‘pizzeria’ di via, una volta tempio della Dolce Vita della Capitale.: l’esclusivo ‘’, che tanto clamore ha suscitato, protagonista di un increscioso problema Ci riferiamo al ‘’, salito recentemente agli onori delle cronache per i prezzi del suo menù (anche 100 euro per una), rispetto al quale il noto ...

