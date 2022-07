Inter, Bergomi: «Felicissimo del ritorno di Lukaku. Su Mkhitaryan…» (Di venerdì 8 luglio 2022) Le parole di Beppe Bergomi sull’Inter della prossima stagione, dal ritorno di Lukaku, alla difesa e infine all’apporto di Mkhitaryan Beppe Bergomi è Intervenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra. Di seguito le sue parole. Lukaku – «Io stravedo per Lukaku, non solo sotto l’aspetto tecnico, ma ci ricordiamo che in quei due anni era in empatia con pubblico e compagni, era importantissimo. Lui l’ha voluto fortemente, l’Inter voleva farlo prima di tutto: gli attaccanti hanno fatto bene ma mancava la profondità, la forza fisica e quel dominare. Io sono Felicissimo del ritorno di Lukaku». DIFESA – «Cambiare molto in difesa è un pericolo, per me il calcio è un gioco di conoscenza: più ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Le parole di Beppesull’della prossima stagione, daldi, alla difesa e infine all’apporto di Mkhitaryan Beppevenuto ai microfoni di Radio Nerazzurra. Di seguito le sue parole.– «Io stravedo per, non solo sotto l’aspetto tecnico, ma ci ricordiamo che in quei due anni era in empatia con pubblico e compagni, era importantissimo. Lui l’ha voluto fortemente, l’voleva farlo prima di tutto: gli attaccanti hanno fatto bene ma mancava la profondità, la forza fisica e quel dominare. Io sonodeldi». DIFESA – «Cambiare molto in difesa è un pericolo, per me il calcio è un gioco di conoscenza: più ...

