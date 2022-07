Insegnanti contro la riforma del reclutamento: da Bologna parte raccolta firme per l’abolizione della norma (Di venerdì 8 luglio 2022) "Noi docenti della scuola della Repubblica italiana prendiamo ancora una volta la parola per dichiarare il nostro totale dissenso nei confronti del Decreto legge 36 del 2022, appena convertito in legge (79 del 2022) e della politica scolastica, della visione stessa della scuola, nella quale il provvedimento si inquadra". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) "Noi docentiscuolaRepubblica italiana prendiamo ancora una volta la parola per dichiarare il nostro totale dissenso nei confronti del Decreto legge 36 del 2022, appena convertito in legge (79 del 2022) epolitica scolastica,visione stessascuola, nella quale il provvedimento si inquadra". L'articolo .

