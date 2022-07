Inizia la diretta e pure il diluvio, scappano tutti: la reazione (mitica) della conduttrice (Di venerdì 8 luglio 2022) Premio Strega 2022, fuggi fuggi del pubblico non appena Inizia a piovere. Appena cominciata la diretta su Rai3, dopo mesi di scongiuri per la pioggia, l’evento che si è svolto sotto al colonnato del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma rovinato da un acquazzone improvviso. tutti i presenti a cercare un riparo, con il risultato che la conduttrice del Premio Strega 2022, Geppi Cucciari, è rimasta sola sul palco. Ma non si è fatta fermare dalla pioggia né lasciata prendere dal panico e sotto a un ombrello ha improvvisato un monologo. Gli utenti dei social impazziti per la sua simpatia e bravura. Premio Strega 2022, la pioggia non ferma Geppi Cucciari “Buonasera Villa Giulia e grazie presidente e a questo pubblico digestivo e bagnato. Perché pochi istanti prima della ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Premio Strega 2022, fuggi fuggi del pubblico non appenaa piovere. Appena cominciata lasu Rai3, dopo mesi di scongiuri per la pioggia, l’evento che si è svolto sotto al colonnato del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma rovinato da un acquazzone improvviso.i presenti a cercare un riparo, con il risultato che ladel Premio Strega 2022, Geppi Cucciari, è rimasta sola sul palco. Ma non si è fatta fermare dalla pioggia né lasciata prendere dal panico e sotto a un ombrello ha improvvisato un monologo. Gli utenti dei social impazziti per la sua simpatia e bravura. Premio Strega 2022, la pioggia non ferma Geppi Cucciari “Buonasera Villa Giulia e grazie presidente e a questo pubblico digestivo e bagnato. Perché pochi istanti prima...

Pubblicità

Hocambiatoipian : RT @ilaryya_: @ToscanoFabiana lui che entra in diretta appena lei la inizia e lei che legge i loro messaggi privati - ilaryya_ : @ToscanoFabiana lui che entra in diretta appena lei la inizia e lei che legge i loro messaggi privati - IoCheTeLoDico : @RaiRadio2 @AndreaDiCiancio @RobertoArduini1 @RaiDue scrivete anche l'ora che inizia la diretta su @RaiDue ... grazie - Ale9ssandra : Stasera c'è il Premio Strega, magari lo guardo in diretta, ah, la diretta inizia alle 23, beh, potrei aspett...ahah… - FeliceLopane : RT @FarmindustriaTW: Inizia ora l’#AssembleaFarmindustria22 con un saluto del Presidente @MarcelloCattani Segui la diretta ?? https://t.co… -