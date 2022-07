Inizia a preoccupare la risalita dei contagi così rapida. Oggi la pandemia è di nuovo rampante. Cosa sta facendo il Governo (Di venerdì 8 luglio 2022) Inizia a preoccupare la risalita così rapida dei contagi. Oggi la pandemia è di nuovo rampante, basta guardare i dati per capirlo: in una settimana i contagi sono aumentati del 55%, i ricoveri ordinari del 33% e quelli in terapia intensiva del 36%. Leggi anche › Omicron 5, salgono i contagi e a settembre arriva il vaccino bivalente per gli over 50 Vaccino Covid 19: tutti gli aggiornamenti guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 luglio 2022)ladeilaè di, basta guardare i dati per capirlo: in una settimana isono aumentati del 55%, i ricoveri ordinari del 33% e quelli in terapia intensiva del 36%. Leggi anche › Omicron 5, salgono ie a settembre arriva il vaccino bivalente per gli over 50 Vaccino Covid 19: tutti gli aggiornamenti guarda le foto ...

