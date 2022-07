Ingaggio da oltre 3 milioni a stagione, Romagnoli ha accettato: firma a un passo! (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo settimane di trattativa è finalmente giunta la notizia che tutti i tifosi della Lazio stavano aspettando, è stato raggiunto l’accordo per il difensore che Maurizio Sarri aveva richiesto sin dall’inizio. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio via Twitter, Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore della Lazio: intesa trovata a 3,4 milioni a stagione (bonus compresi) e 5 anni di contratto. Lazio Mercato Romagnoli La rosa biancoceleste si sta rinforzando notevolmente in questo mercato estivo, ciò sta a significare che il club voglia puntare in alto per la prossima stagione, magari cercando di andare in fondo in Europa, cosa che i tifosi della Lazio recriminano da tempo alla società. Cancellieri, Gila, Marcos Antonio, Casale e Alessio Romagnoli. Quattro nuovi innesti ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo settimane di trattativa è finalmente giunta la notizia che tutti i tifosi della Lazio stavano aspettando, è stato raggiunto l’accordo per il difensore che Maurizio Sarri aveva richiesto sin dall’inizio. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio via Twitter, Alessioè un nuovo giocatore della Lazio: intesa trovata a 3,4(bonus compresi) e 5 anni di contratto. Lazio MercatoLa rosa biancoceleste si sta rinforzando notevolmente in questo mercato estivo, ciò sta a significare che il club voglia puntare in alto per la prossima, magari cercando di andare in fondo in Europa, cosa che i tifosi della Lazio recriminano da tempo alla società. Cancellieri, Gila, Marcos Antonio, Casale e Alessio. Quattro nuovi innesti ...

