Influencer, il fenomeno dello “scrocco”: la rabbia di Francesco Facchinetti (Di venerdì 8 luglio 2022) Di recente uno chef messicano ha rifiutato categoricamente la presenza di un Influencer all’interno del suo ristorante. Tutto questo è successo perché pare che quest’Influencer abbia chiesto una cena gratis in cambio di pubblicità al suo locale. Questo episodio ha portato alla luce un fenomeno, quello degli “scrocconi”. Francesco Facchinetti, cantante e conduttore, si è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Di recente uno chef messicano ha rifiutato categoricamente la presenza di unall’interno del suo ristorante. Tutto questo è successo perché pare che quest’abbia chiesto una cena gratis in cambio di pubblicità al suo locale. Questo episodio ha portato alla luce un, quello degli “ni”., cantante e conduttore, si è L'articolo

Pubblicità

UnaCertaCarmen : @webbeloz @crisalidemalva @framarin @monicanonmolla @maxstrada57 @solojuventuss @Kiaretta92 @anto8301 @BDoltri… - melinacugliari : RT @ChiodiDonatella: QUELLI CHE PARLANO IN #CORSIVOE E NON CONOSCONO #DANTE SAREBBERO UN #FENOMENO? Forse da baraccone. Ma la colpa mica è… - SAntiogu : RT @SAntiogu: Critica al fenomeno degli influencer,specie quelli che si vantano di essere virtualmente ignoranti. Tik Tok,rappresenta l'ese… - SAntiogu : Critica al fenomeno degli influencer,specie quelli che si vantano di essere virtualmente ignoranti. Tik Tok,rappres… - giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: QUELLI CHE PARLANO IN #CORSIVOE E NON CONOSCONO #DANTE SAREBBERO UN #FENOMENO? Forse da baraccone. Ma la colpa mica è… -