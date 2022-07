Inchiesta spiagge Ostia | i dettagli dell’operazione

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 luglio 2022) Si estende l’sullelibere di. La Guardia di Finanza si è presentata negli uffici del X Municipio per prender possesso della documentazione degli arenili dati in gestione dall’amministrazione locale alle società che gestiscono il noleggio di lettini, sdraio e ombrelloni. Una operazione delle fiamme gialle che parte dopo l’interna fatta partire proprio dal Campidoglio e degli esposti delle associazioni cittadine che si sono rivolte all’autorità anti-corruzione. I militari hanno acquisito dei faldoni relativi al bando di gara che ha portato alle assegnazioni degli arenili e dove spuntano nomi di coop già citate nella relazione di accesso agli atti svolta dal prefetto Magno, documento che poi ha portato allo scioglimento del Municipio per infiltrazioni mafiose....