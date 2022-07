In casa Juventus visite mediche per Gatti e Vlahovic (Di venerdì 8 luglio 2022) Giorni di visite mediche in casa bianconera: al J Medical, dopo l'arrivo di Angel Di Maria, tocca anche a Federico Gatti e Dusan Vlahovic. Cori per i due giocatori, attesi da molti tifosi della ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Giorni diinbianconera: al J Medical, dopo l'arrivo di Angel Di Maria, tocca anche a Federicoe Dusan. Cori per i due giocatori, attesi da molti tifosi della ...

Pubblicità

tvdellosport : ???? JUVE, VLAHOVIC AL J-MEDICAL Non solo Di Maria, oggi in casa Juve è il giorno del ritorno di Dusan Vlahovic. Q… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ???? JUVE, VLAHOVIC AL J-MEDICAL Non solo Di Maria, oggi in casa Juve è il giorno del ritorno di Dusan Vlahovic. Questa… - StefaniaStefyss : RT @1411nico: #Momblano #Juventus #Cuadrado 'da quello che mi risulta non preferirebbe spostarsi in Italia. Ma fare la prossima stagione e… - BianconeraNews : La giornata dei nuovi vecchi arrivi non è finita in casa #Juventus: alle 16:00 il J Medical sarà 'teatro' dell'appr… - ZonaBianconeri : RT @freddychirk: Stasera nel menù della casa è previsto Polpo bollito!?? #comebackpaul #POGBACK #Juventus #Finoallafine #Forzajuve https://t… -