Ilary Blasi tradita da Francesco Totti | finalmente esce allo scoperto

(Di venerdì 8 luglio 2022)e il tradimento di. Se ne è parlato a lungo, una vicenda che ha stupito i fan, la verità venuta fuori Una delle conduttrici più conosciute e seguite è sicuramente, donna che non riscuote soltanto un successo nel mondo dello spettacolo ma che da molti è nota anche per essere la moglie di. La loro è una storia d’amore che dura ormai da molto tempo, un matrimonio che ha avuto inizio nel 2015. E che li porta ancora oggi ad essere una coppia molto affiatata completata dall’amore dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Intorno a loro però molto spesso sono nate alcune voci, inerenti ad un presunto tradimento dell’ex calciatore. Un qualcosa che secondo alcune riviste di cronaca rosa ...

Pubblicità

davided81 : Ma è Baby K che si sta evolvendo in Ilary Blasi o viceversa? #TIMSummerHits - side_spirito : ilary blasi allora ilaria cecilia rodriguez grande fratello vip gfvip - dvngswoman : @80vogliademori la figlia perduta di ilary blasi - inarteziogio : Nella foto: Ilary Blasi a fine puntata. - Profilo3Marco : RT @wewstweet: ILARY BLASI AL TERMINE DELLA FINALE CHE CORRE AL MARE A SABAUDIA #Isola #tommasozorzi -

Stile e Trend Fanpage

... a pochi giorni dalla vittoria , l'attore romano ha fatto un bilancio del suo percorso in Honduras e rivelato il suo pensiero su alcuni concorrenti del reality show condotto da. Nicolas ...Ma cosa bolle in pentola per lui dopo il successo in Honduras Difficile pensare che, dopo l'exploit nel reality di, nessuno voglia Edoardo in tv. E, infatti, l'ultimo numero del ... Ilary Blasi, il look è un tuffo negli anni '70: rilancia i tradizionali zoccoli di legno Ilary Blasi e il tradimento di Francesco Totti. Se ne è parlato a lungo, una vicenda che ha stupito i fan, la verità venuta fuori ...Il vincitore Nicolas Vaporidis racconta la sua Isola dei Famosi. Nicolas Vaporidis ha vinto la sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistato da Fanpage, a pochi giorni dalla vittoria, l'atto ...