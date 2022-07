Ilaria Alpi, un’altra strana morte in Somalia riapre la pista italiana (Di venerdì 8 luglio 2022) Una bomba sotto il sedile della sua macchina. Termina così l’esistenza travagliata di Hashi Omar Hassan. Travagliata perché il somalo, imprenditore in una terra a dir poco difficile, nel 1998 venne prelevato dal suo Paese, portato in Italia prima come testimone delle violenze perpetrate dai militari italiani durante la missione “Restore Hope” in Somalia, trasformandosi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 8 luglio 2022) Una bomba sotto il sedile della sua macchina. Termina così l’esistenza travagliata di Hashi Omar Hassan. Travagliata perché il somalo, imprenditore in una terra a dir poco difficile, nel 1998 venne prelevato dal suo Paese, portato in Italia prima come testimone delle violenze perpetrate dai militari italiani durante la missione “Restore Hope” in, trasformandosi InsideOver.

