Il West Ham si assicura la firma del talentuoso centrocampista dello Swansea Flynn Downes

Di Andrea Thompson Pubblicato: 7 luglio 2022 22:01Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2022 23:40 Il West Ham United ha affrontato la finestra di mercato estiva per la terza volta nelle ultime settimane, quando gli Hammers hanno completato una mossa per il centrocampista di Swansea City Flynn Downes. Downes si unisce agli Hammers sotto David Moyes con un contratto quinquennale per i report di The Athletic, con un'opzione per l'estensione di un ulteriore anno, con una mossa che costa al club 9 milioni di sterline iniziali che potrebbero eventualmente salire a 14 milioni di sterline.

Lingard snobba il West Ham: ecco dove vuole giocare Commenta per primo Niente ritorno al West Ham per Jesse Lingard : secondo il Daily Mirror , l'ex centrocampista del Manchester United vuole giocare in MLS , dove lo cercano un paio di club. West Ham, UFFICIALE: arriva Flynn Downes Commenta per primo Il West Ham ha annunciato l'acquisto di Flynn Downes . L'ufficialità è arrivata dalle pagine social del club londinese. Il centrocampista arriva dallo Swansea per 12 milioni di sterline.