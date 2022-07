(Di venerdì 8 luglio 2022) L'estate prende campo e si intensificano così le occasioni per gli italiani di mettersi in. L' inchiesta sulla sicurezzasvolta daha raccolto la valutazione degli ...

L'estate prende campo e si intensificano così le occasioni per gli italiani di mettersi in. L' inchiesta sulla sicurezza stradale svolta daha raccolto la valutazione degli automobilisti riguardo alle strade che percorrono abitualmente. Dopo l' analisi sui comportamenti ...Secondo i dati dielaborati da La Repubblica , in alta stagione, circa 100 euro in più ... Ile l'alloggio E così aumenta il prezzo del, sia in auto - mezzo scelto dall'83% ... Cantieri, traffico e scarsa manutenzione. Viaggio tra i disservizi della rete stradale italiana Cantieri infiniti, traffico e scarsa manutenzione. Il viaggio di Altroconsumo nei disservizi della rete stradale italiana.Dai mutui alla spesa quotidiana, al pieno di benzina. Quali scelte delle famiglie per tutelare il proprio potere d’acquisto con i prezzi che salgono ...