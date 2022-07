Il tram 2 fa troppo rumore, il Campidoglio gli mette la sordina: era l'incubo dei residenti (Di venerdì 8 luglio 2022) Il tram 2 è stato silenziato. Quell'insopportabile stridio che si sentiva al suo passaggio e che, come denunciato da Leggo , creava non pochi problemi ai residenti di Viale Tiziano e viale Pinturicchio, a Roma , ora non si dovrebbe più sentire. I residenti lo definivano da 'esaurimento nervoso' e per chiedere al ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022) Il2 è stato silenziato. Quell'insopportabile stridio che si sentiva al suo passaggio e che, come denunciato da Leggo , creava non pochi problemi aidi Viale Tiziano e viale Pinturicchio, a Roma , ora non si dovrebbe più sentire. Ilo definivano da 'esaurimento nervoso' e per chiedere al ...

