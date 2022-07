Il tifoso della “pacca sul sedere” alla Beccaglia rischia il processo per violenza sessuale (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug — Nel novembre dell’anno scorso la «pacca sul c*lo» data in diretta alla cronista sportiva Greta Beccaglia in collegamento tv dallo stadio Castellani fece infuriare la polemica per settimane, finendo nel tritacarne mediatico: da sinistra a destra tutti avevano chiesto la testa del responsabile di quel gesto — sicuramente becero, sicuramente deplorevole — che a lui era parso una semplice goliardata post-partita, l’Empoli-Fiorentina del 27 novembre 2021. Ora per Andrea Serrani, ristoratore marchigiano di 45 anni, si mette ulteriormente male. Sì perché per la Procura non si trattò di una bravata. Per questo motivo, dopo aver chiuso le indagini ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale. Andrea Serrani rinviato a giudizio per la toccata di c*ulo alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug — Nel novembre dell’anno scorso la «sul c*lo» data in direttacronista sportiva Gretain collegamento tv dallo stadio Castellani fece infuriare la polemica per settimane, finendo nel tritacarne mediatico: da sinistra a destra tutti avevano chiesto la testa del responsabile di quel gesto — sicuramente becero, sicuramente deplorevole — che a lui era parso una semplice goliardata post-partita, l’Empoli-Fiorentina del 27 novembre 2021. Ora per Andrea Serrani, ristoratore marchigiano di 45 anni, si mette ulteriormente male. Sì perché per la Procura non si trattò di una bravata. Per questo motivo, dopo aver chiuso le indagini ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di. Andrea Serrani rinviato a giudizio per la toccata di c*ulo...

