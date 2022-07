(Di venerdì 8 luglio 2022) Il Tar del Lazio ha accolto ildel voto del 3 e 4 ottobre 2021 annullando così la proclamazione degli eletti e l'esito in ventidue sezioni per la città diquindi il...

Pubblicità

TgrRaiLazio : Decade il sindaco e il Consiglio di Latina, il Tar del Lazio accoglie il ricorso - iconanews : Il Tar accoglie il ricorso, decade il sindaco di Latina - SkyTG24 : Elezioni 2021 a Latina, il Tar accoglie il ricorso: decaduto il sindaco Damiano Coletta - Lunanotizie : ?? Latina, il Tar accoglie il ricorso, decadono sindaco e consiglio comunale ?? Leggi qui - Lazio_TV : Oggi la sentenza. -

Ildel Lazio ha accolto il ricorso del voto del 3 e 4 ottobre 2021 annullando così la proclamazione degli eletti e l'esito in ventidue sezioni per la città di Latina. Decade quindi il sindaco Damiano ...Era accusato di aver dato consigli a Lucano 21 mag 2019 Riace esclusa dallo Sprar:Calabria ... Cassazioneil ricorso di Lucano, si alleggerisce la posizione del sindaco 12 nov 2018 Lucano ...Sospeso, salvo ricorso urgente al Consiglio di Stato, il consiglio comunale di Latina. Il Tar ha infatti annullato la proclamazione degli eletti e di conseguenza anche il risultato elettorale che ha v ...Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del voto del 3 e 4 ottobre 2021 annullando così la proclamazione degli eletti e l'esito in ventidue sezioni per la città di Latina. (ANSA) ...