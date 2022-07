Il Tar accoglie il ricorso Decade il sindaco di Latina Coletta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il Tar del Lazio ha accolto ildel voto del 3 e 4 ottobre 2021 annullando così la proclamazione degli eletti e l’esito in ventidue sezioni per la città diquindi ilDamiano, eletto con la coalizione di centrosinistra, e l’intero Consiglio comunale (leggi l’articolo). Insieme aldianche l’intero Consiglio comunale del capoluogo pontino Ilal Tar contro l’elezione diera stato presentato da alcuni candidati consiglieri comunali non eletti della lista ‘nel cuore, a supporto di Vincenzo Zaccheo, partendo dall’ipotesi che in alcune sezioni elettorali, 33 su 116, si sarebbero verificate irregolarità ...