Pubblicità

claudioc : RT @ilpost: Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, è stato dichiarato decaduto - pietrogranero : #Italia #Lazio #Latina Accolto il ricorso al TAR: decade il sindaco di Latina Damiano Coletta, eletto con la coaliz… - drsmoda2 : RT @Agenzia_Ansa: Il Tar accoglie il ricorso, decade il sindaco di Latina. Si torna alle urne in 22 sezioni #ANSA - ilpost : Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, è stato dichiarato decaduto - ParliamoDiNews : CLAMOROSO: il Tar annulla le elezioni del Comune di Latina. Decaduto il sindaco - Il Caffe #clamoroso #annulla… -

Colpo di scena a: ilDamiano Coletta e il consiglio comunale disono decaduti. A deciderlo una sentenza del Tar che ha accolto il ricorso sul voto dello scorso 3 - 4 ottobre e ha di fatto ...Il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai candidati della lista per Zaccheonel Cuore" e ha annullato la proclamazione degli eletti e l'esito in 22 ...Si susseguono le ordinanze dei Sindaci del sud Pontino per ridurre gli sprechi d’acqua in una situazione di emergenza idrica conclamata ...Decade il sindaco di Latina Damiano Coletta eletto al secondo turno per una manciata di voti. A decederlo il Tar di Latina che ha accolto uno dei ricorsi ...