Il Signore degli Anelli | Gli anelli del Potere | nuovo teaser anticipa alcune scene incredibili

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sarà un settembre bollente in casa Prime Video su Amazon. La nota piattaforma di streaming è pronta a dare il suo benvenuto alla serie su Il: Glidel, che si mostra oggi in untrailer. Rings of Power: 1 minuto di estratti dalla serie TV evento – 8722 www.computermagazine.itManca sempre meno all’arrivo su Amazon Prime della serie dedicata a Il. Glidel, o per dirlo in inglese, The Rings of Power, è tra i prodotti più attesi del 2022. Un battesimo di fuoco per il franchise nato dai libri di Tolkien, che si accinge a conquistare anche il ...