Il ritorno di Gollini alla Fiorentina è un dolore superato

Anche nel calcio i dolori sono scogli da superare. Pierluigi Gollini, portiere dalle grandi speranze nel giro della maglia azzurra fin dall'Under 18, cercherà di farlo a Firenze dopo l'infruttuosa esperienza in Premier con Antonio Conte. Sono giorni complicati per la Fiorentina. In queste ore, complici gli indizi sui social, l'animo della tifoseria in fermento per i continui annunci. Prima l'atteso rinnovo di Vincenzo Italiano, artefice della rinascita viola, e poi la presentazione di Rolando Mandragora, un altro talento che cercherà di diventare grande a Firenze, hanno fatto da preludio alla vibrante giornata di "Holly e Benji". Non stiamo scherziamo, l'ufficio comunicazione viola ha puntato proprio sull'iconica immagine del più famoso anime dedicato al calcio per annunciare l'arrivo in Toscana di Jovic e Gollini.

