Il PSG fa la spesa in Italia: blitz a Milano per Scamacca e Skriniar (Di venerdì 8 luglio 2022) Dalle parole sono passati ai fatti. Il PSG è volato a Milano per accelerare le trattative già impostate per Gianluca Scamacca e Milan Skriniar. Il responsabile tecnico Henrique Antero ha incontrato a Milano il Sassuolo e l’agente di Scamacca per trattare di persona la cessione dell’attaccante al club francese. L’interesse del PSG è noto da diverse settimane, ma allo stato attuale ancora non è stato trovato un accordo tra le parti. La nuova proposta dei francesi è di 30 milioni più 5 di bonus, lontana dalla richiesta dei neroverdi di 50 milioni, bottega sempre molto cara per i suoi gioielli. Le parti si riaggiorneranno per cercare di trovare un accordo a metà strada. La volontà del ragazzo è quella di provare un’esperienza ad altissimo livello con il PSG, così come quella dei parigini di puntare su un ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Dalle parole sono passati ai fatti. Il PSG è volato aper accelerare le trattative già impostate per Gianlucae Milan. Il responsabile tecnico Henrique Antero ha incontrato ail Sassuolo e l’agente diper trattare di persona la cessione dell’attaccante al club francese. L’interesse del PSG è noto da diverse settimane, ma allo stato attuale ancora non è stato trovato un accordo tra le parti. La nuova proposta dei francesi è di 30 milioni più 5 di bonus, lontana dalla richiesta dei neroverdi di 50 milioni, bottega sempre molto cara per i suoi gioielli. Le parti si riaggiorneranno per cercare di trovare un accordo a metà strada. La volontà del ragazzo è quella di provare un’esperienza ad altissimo livello con il PSG, così come quella dei parigini di puntare su un ...

