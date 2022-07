Il Papa a Matera il 25 settembre per la conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale

(Di venerdì 8 luglio 2022) Città del Vaticano -Francesco sarà adomenica 25(il giorno prima si recherà per qualche ora ad Assisi per partecipare all’evento “Economy of Francesco” leggi qui) per ladel 27mo. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, che ha reso noto il programma della visita. Il decollo dall’eliporto del Vaticano è previsto alle 7, l’arrivo alle 8:30 nello Stadio comunale XXI. Il Pontefice sarà accolto dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, da monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di-Irsina; da Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata; da Sante Capponi, Prefetto di; da Domenico ...

