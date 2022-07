Il nuovo vescovo di Castellaneta incontra gli agricoltori: «Sentinelle per la cura del territorio» (Di venerdì 8 luglio 2022) Castellaneta (TA) – «L’agricoltore è la sentinella per la cura del territorio». Con queste parole, monsignor Sabino Iannuzzi, vescovo della diocesi di Castellaneta, ha salutato una nutrita delegazione di CIA agricoltori Italiani Area Due Mari. La declinazione territoriale Cia per l’area di Taranto e Brindisi giovedì 7 luglio ha incontrato il nuovo vescovo di Castellaneta per augurargli buon cammino e per assicurare collaborazione e supporto in ogni sua attività volta allo sviluppo del sociale, alla tutela delle fasce deboli della comunità e alla promozione del territorio. Per CIA Due Mari erano presenti il presidente Pietro De Padova, il direttore Vito Rubino, le responsabili dei ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 luglio 2022)(TA) – «L’agricoltore è la sentinella per ladel». Con queste parole, monsignor Sabino Iannuzzi,della diocesi di, ha salutato una nutrita delegazione di CIAItaliani Area Due Mari. La declinazione territoriale Cia per l’area di Taranto e Brindisi giovedì 7 luglio hato ildiper augurargli buon cammino e per assire collaborazione e supporto in ogni sua attività volta allo sviluppo del sociale, alla tutela delle fasce deboli della comunità e alla promozione del. Per CIA Due Mari erano presenti il presidente Pietro De Padova, il direttore Vito Rubino, le responsabili dei ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Monsignor Pompili è il nuovo vescovo di Verona - SanjuSa46005906 : RT @vaticannews_it: #Ucraina. Dalla diocesi di #Odessa-Simferopol, il vescovo Šyrokoradjuk racconta: “All’inizio della #guerra, in tanti ch… - infoitinterno : Si spostano in massa per il nuovo vescovo - infoitinterno : Fiesole, ecco il nuovo vescovo: città in festa, processione e messa - infoitinterno : Nuovo Vescovo, ingresso solenne Valdarnesi in festa per Manetti -