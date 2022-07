Pubblicità

Calciomercatonews.com

... come Alisson e poi come Riemann del Bochum e come Pope, appena passato al. Il portiere ... che segna una differenza netta con i portieri di Serie A, e che in qualche modociò che ...L'Atalantale date del ritiro precampionato. I nerazzurri saliranno a Clusone venerdì 8 luglio (tre ... venerdì 29 in Inghilterra contro ile sabato 6 agosto, alle 21, in Spagna ... Il Newcastle anticipa ancora il Milan: obiettivo sfumato - calciomercatonews.com Newcastle have spoken with Middlesbrough, Watford and West Brom over Dwight Gayle but neither’s offer has yet interested the striker.Newcastle United supporters can have few complaints about their club’s summer business so far. Three solid additions to bolster a side that finished 11th last season - including securing No 1 transfer ...