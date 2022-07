Il Napoli vuole blindare Koulibaly: il suo rinnovo condiziona il rapporto con Spalletti e lo spogliatoio (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Napoli vuole blindare Koulibaly, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Per Spalletti il senegalese è imprescindibile. “È la «partita» dell’estate, l’argomento che condiziona tutto: il rapporto con Spalletti, la serenità dello spogliatoio”. Oggi il Napoli partirà per il ritiro in Val di Sole e potrebbe arrivare il primo contatto con il senegalese per una nuova offerta di rinnovo. Finora la proposta era di 4 milioni che con i bonus arrivava a 4,5, scrive il quotidiano. “De Laurentiis ha in mente d’alzare la base fissa a 5 milioni con 1 di bonus per blindare Koulibaly, affermarlo come leader azzurro spegnendo la precarietà e le voci di mercato. Spalletti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) Il, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Peril senegalese è imprescindibile. “È la «partita» dell’estate, l’argomento chetutto: ilcon, la serenità dello”. Oggi ilpartirà per il ritiro in Val di Sole e potrebbe arrivare il primo contatto con il senegalese per una nuova offerta di. Finora la proposta era di 4 milioni che con i bonus arrivava a 4,5, scrive il quotidiano. “De Laurentiis ha in mente d’alzare la base fissa a 5 milioni con 1 di bonus per, affermarlo come leader azzurro spegnendo la precarietà e le voci di mercato....

Pubblicità

napolista : Il Napoli vuole blindare #Koulibaly: il suo rinnovo condiziona il rapporto con Spalletti e lo spogliatoio Sul CorM… - EMIGOAL : RT @capuanogio: #Koulibaly ha fatto sapere che non intende andare alla #Juventus ma anche che non vuole rinnovare con il #Napoli malgrado i… - anperillo : RT @capuanogio: #Koulibaly ha fatto sapere che non intende andare alla #Juventus ma anche che non vuole rinnovare con il #Napoli malgrado i… - mudhaher6 : RT @RudyGaletti: ???? #Mertens, la #Lazio prova ad accelerare: #Sarri vuole ritrovare il giocatore ???? e in prima persona sta cercando di conv… - napolista : CorSport: sondaggio del Napoli per #Milenkovic. Ha lo stesso agente di Koulibaly, servono 15 milioni Il club non v… -