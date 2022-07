Il Napoli cerca un esterno: Orsolini del Bologna prende quota (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Napoli sta lavorando sul calciomercato per assicurarsi un esterno di fascia, Orsolini piace a Giuntoli. Il giocatore del Bologna non ha un ottimo feeling con Mihajlovic ed è propenso a cambiare squadra nella prossima stagione. La società di Aurelio De Laurentiis valuta più profili per la fascia, anche se prima di fare qualsiasi movimento dovrà cedere. Ounas e Politano sono i giocatori indiziati a lasciare la società azzurra, ma fino ad ora nessuno ha fatto la mossa vincente. Il Mattino indica una serie di nomi che il Napoli sa seguendo attentamente per rafforzare la rosa di Luciano Spalletti. In lista resta sempre Deulofeu bloccato oramai da settimane, con il giocatore che ha lanciato anche un ultimatum alla società azzurra. C’è poi il nome di Kostic dell’Eintracht Francoforte, ma non è un vero e ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilsta lavorando sul calciomercato per assicurarsi undi fascia,piace a Giuntoli. Il giocatore delnon ha un ottimo feeling con Mihajlovic ed è propenso a cambiare squadra nella prossima stagione. La società di Aurelio De Laurentiis valuta più profili per la fascia, anche se prima di fare qualsiasi movimento dovrà cedere. Ounas e Politano sono i giocatori indiziati a lasciare la società azzurra, ma fino ad ora nessuno ha fatto la mossa vincente. Il Mattino indica una serie di nomi che ilsa seguendo attentamente per rafforzare la rosa di Luciano Spalletti. In lista resta sempre Deulofeu bloccato oramai da settimane, con il giocatore che ha lanciato anche un ultimatum alla società azzurra. C’è poi il nome di Kostic dell’Eintracht Francoforte, ma non è un vero e ...

