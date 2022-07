(Di venerdì 8 luglio 2022) Hossein Amir-Abdollahian,, è atteso inla prossima settimana, stando a quanto appreso da Formiche.net. Ad alcune domande di Formiche.net sulla visita, sull’ipotesi di un viaggio con più tappe in Europa, sui temiincontri e sui negoziati per il ritorno all’accordo nucleare Jcpoa, l’ambasciata iraniana a Roma ha risposto tramite un portavoce non smentendo la visita ma invitando ad “aspettare” fino a quando non “rilasceremo una dichiarazione”. Diversi i temi bilaterali e regionali che potrebbero essere al centro della visita a Roma del, figura molto vicina a Qassem Soleimani, comandante delle Quds Force ucciso da un drone statunitense all’inizio del 2020. In particolare l’energia, con l’impegnata ...

Pubblicità

rulajebreal : Durante il G20 tutti i Ministri hanno rifiutato di farsi fotografare assieme a Lavrov, il ministro degli Esteri del… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha abbandonato una sessione del G20 mentre la sua controparte tedesca,… - RaiNews : L'attentatore era alle spalle di Shinzo Abe quando ha sparato, probabilmente con un fucile da caccia. Il video most… - giulio_galli : RT @putino: Il ministro degli Esteri Wang Yi cinese ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione in Ucraina: ?? La Cina chiede un r… - GabrieleCarrer : Il ministro degli Esteri iraniano in Italia? Conferme e nessuna smentita Esclusiva @formichenews. Amir-Abdollahia… -

Agenzia Nova

... alleato con Renaissance), la centrista Modem Elodie Jacquier - Laforge e Caroline Fiat... né Christophe Castaner giàe capogruppo), decapitando i macronisti e costringendo a nuove ...IlEsteri russo ha lasciato in anticipo la riunione a Bali dopo aver detto ai suoi omologhi che l'invasione russa dell'Ucraina non è responsabile di una crisi globale alimentare e che ... Rdc-Ruanda, il ministro degli Esteri: “Nessun accordo né cessate il fuoco concordato con Kinshasa” «C'è un aumento della congestione delle strutture ospedaliere anche se per fortuna il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva è ancora relativamente basso. Data l’elevata velocità di circo ...“L’Its ‘Ermete’ di Avellino, uno dei due che opera in Irpinia, ha partecipato con i suoi docenti e i suoi allievi alla manifestazione organizzata da Confindustria per discutere sui nuovi orizzonti del ...