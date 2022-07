Il marito di Laura Lonzi, la maestra morta di cancro: «A nostro figlio ha lasciato libri per ogni compleanno, l'ultimo regalo» (Di venerdì 8 luglio 2022) Firenze, il marito di Laura, Antonio Salerno, 37 anni: «Lei gli ha lasciato anche 4 video e delle lettere perché Tommaso cresca nell’amore. Saranno più che insegnamenti, saranno carezze. Lui le portava ogni giorno un fiore: "È per farti guarire", diceva» Leggi su corriere (Di venerdì 8 luglio 2022) Firenze, ildi, Antonio Salerno, 37 anni: «Lei gli haanche 4 video e delle lettere perché Tommaso cresca nell’amore. Saranno più che insegnamenti, saranno carezze. Lui le portavagiorno un fiore: "È per farti guarire", diceva»

