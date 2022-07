Il Manchester United ha presentato la nuova offerta di Lisandro Martinez mentre cresce la fiducia

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 12:09:11 Breaking news: Ilhaunaper il difensore argentinolanel nord-ovest dell’Inghilterra che sarà in grado di battere l’Arsenal alla firma dell’uomo dell’Ajax quest’estate. L’Ajax non è sotto pressione per vendere il difensore, avendo già recuperato 50 milioni di euro per Ryan Gravenberch e Sebastien Haller quest’estate, ma non ostacoleràse dovesse essere fatta un’accettabile, con la loro valutazione del giocatore che si pensa sia di 50 milioni di euro. Il giocatore, da parte sua, cercherà di spingere attraverso una mossa e sarà sicuramente aiutato dal fatto che ...