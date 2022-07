Il governo Draghi contro le firme digitali: l’ennesimo tentativo di reprimere l’opposizione politica (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug – Il passo indietro del ministro dell’Innovazione Vittorio Colao riguardo la riforma sulla firma digitale ha destato non poco scompiglio e preoccupazione tra quei soggetti politici che fanno delle petizioni e raccolte firme uno dei loro metodi politici. Lo stesso ministro ha affermato che: “La Piattaforma non consente l’autentificazione delle firme”, abbattendo così qualunque possibile iniziativa di sottoscrizione online. Molte associazioni hanno chiesto di bloccare immediatamente la cancellazione delle firme digitali per i referendum, che porterebbe di fatto all’impossibilità di una grossa fetta di azioni politiche nel nostro paese, impedendo la libera iniziativa di gruppi organizzati di persone. La raccolta firme come strumento di possibile opposizione Un anno fa il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug – Il passo indietro del ministro dell’Innovazione Vittorio Colao riguardo la riforma sulla firma digitale ha destato non poco scompiglio e preoccupazione tra quei soggetti politici che fanno delle petizioni e raccolteuno dei loro metodi politici. Lo stesso ministro ha affermato che: “La Piattaforma non consente l’autentificazione delle”, abbattendo così qualunque possibile iniziativa di sottoscrizione online. Molte associazioni hanno chiesto di bloccare immediatamente la cancellazione delleper i referendum, che porterebbe di fatto all’impossibilità di una grossa fetta di azioni politiche nel nostro paese, impedendo la libera iniziativa di gruppi organizzati di persone. La raccoltacome strumento di possibile opposizione Un anno fa il ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - ItaliaViva : Mario #Draghi sta dando un valore aggiunto di autorevolezza e di credibilità al Paese e #Conte, che cerca di destab… - ASpada_ : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’Italia… - Stefano94272561 : RT @Andre_Neo89: La Camera rinnova la fiducia al governo Draghi con 410 voti a favore e 49 contrari. Non so quale altra prova vi serva per… -