Il giro delle armi russe, da Praga a Kiev fino allo Yemen (Di venerdì 8 luglio 2022) Questa è una storia che, come altre, è destinata a fare scuola nelle accademie militari ma che dovrebbe essere studiata anche da chi fa politica. Una fregata della Royal Navy (Gran Bretagna), in due diverse occasioni ha intercettato un gruppo di motoscafi che trasportavano missili e altri componenti militari al largo delle coste iraniane. Entrambi gli episodi si riferiscono al 2022 e sono stati resi noti il sette luglio scorso. Secondo gli inglesi queste spedizioni sono di contrabbando e hanno come destinazione i ribelli Houthi che combattono le forze governative sostenute dai sauditi nello Yemen, come sostiene anche la Marina degli Stati Uniti che, in diverse occasioni negli ultimi anni, si era trovata ad affrontare situazioni simili. L’operazione di cui si parla è stata svolta dal cacciatorpediniere americano Gridley che ha aiutato lo sforzo ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 luglio 2022) Questa è una storia che, come altre, è destinata a fare scuola nelle accademie militari ma che dovrebbe essere studiata anche da chi fa politica. Una fregata della Royal Navy (Gran Bretagna), in due diverse occasioni ha intercettato un gruppo di motoscafi che trasportavano missili e altri componenti militari al largocoste iraniane. Entrambi gli episodi si riferiscono al 2022 e sono stati resi noti il sette luglio scorso. Secondo gli inglesi queste spedizioni sono di contrabbando e hanno come destinazione i ribelli Houthi che combattono le forze governative sostenute dai sauditi nello, come sostiene anche la Marina degli Stati Uniti che, in diverse occasioni negli ultimi anni, si era trovata ad affrontare situazioni simili. L’operazione di cui si parla è stata svolta dal cacciatorpediniere americano Gridley che ha aiutato lo sforzo ...

Pubblicità

LiveNationIT : Il tour delle meraviglie di @CremoniniCesare ha fatto un ultimo giro in pista ieri sera all’Autodromo Internazional… - antbar12 : RT @2631925: Ti prendono anche in giro. Fanno finta di accorgersi ora delle conseguenze della vendita ai francesi - philosopharry_ : Mio fratello che non è per nulla ordinato e lascia sempre roba in giro tipo che manco butta lo yogurt finito si lam… - MatteoGufi3 : RT @_alessandra27_: la moglie di Di Maria che fa il giro dei profili delle persone che hanno repostato il video di Di Maria e mette like. e… - brunotrenchi : @IlariaBifarini tempo fa sostenevo che era iniziata una nuova era, la dittatura sanitaria, venendo deriso dalla mag… -