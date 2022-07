Il futuro dell’Asia senza Abe (Di venerdì 8 luglio 2022) La morte di Abe Shinzo, ucciso in seguito ad un attentato durante un comizio nella prefettura di Nara, potrebbe cambiare per sempre il volto del Giappone. Non solo perché Tokyo ha perso uno dei politici più iconici degli ultimi due decenni, ma anche per la ridefinizione del concetto di sicurezza interna. Basti pensare che, in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 8 luglio 2022) La morte di Abe Shinzo, ucciso in seguito ad un attentato durante un comizio nella prefettura di Nara, potrebbe cambiare per sempre il volto del Giappone. Non solo perché Tokyo ha perso uno dei politici più iconici degli ultimi due decenni, ma anche per la ridefinizione del concetto di sicurezza interna. Basti pensare che, in InsideOver.

