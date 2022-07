Il Consorzio respinge le accuse ' Le idrovore sono indispensabili' - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 8 luglio 2022) "Sul fosso Motrone non possiamo far altro che ribadire quanto già detto il 5 luglio: in quella zona non conduciamo attività che pos, direttamente o indirettamente, generare problemi di quella ...

Pubblicità

Naz_Viareggio : Il Consorzio respinge le accuse 'Le idrovore sono indispensabili' -

LA NAZIONE

...il quale il fenomeno dell'acqua giallognola a Motrone così come l'inquinamento a Fiumetto accertato da Goletta Verde sarebbero da imputare alle operazioni di pompaggio delle idrovore del, ...Ai sensi del Piano ilsi è fatto carico della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione necessarie ed esplicitate dal Piano. Alcuni proprietari non aderenti alsi sono ... Il Consorzio respinge le accuse "Le idrovore sono indispensabili" "Sul fosso Motrone non possiamo far altro che ribadire quanto già detto il 5 luglio: in quella zona non conduciamo attività che possono, direttamente o indirettamente, generare problemi di quella natu ...Gricignano (Caserta) – La Ambyenta Campania tenta di recuperare l’operazione “biodigestore” ma perde un altro round al Tar Campania. Dopo aver subìto la ...