Il ciclo dell’acqua nella Pianura Padana spiegato passo passo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’acqua è una risorsa che i geografi definiscono “rinnovabile ma finita”: il(proprio quello che abbiamo studiato tutti alle elementari) garantisce un perenne rigenerarsi dell’elemento fondamentale per la vita; un elemento che è tuttavia presente in quantità non illimitate. Non è possibile, almeno per ora, produrre altra acqua oltre a quella esistente in natura. Non solo: l’acqua è distribuita in maniera decisamente iniqua sulla superficie del pianeta. È la quantità di acqua a disegnare l’aspetto di paesaggi inconfondibili, dalle rigogliose foreste pluviali agli aridi deserti. In Italia la distribuzione di questo bene non è certo omogenea: le attività economiche, l’agricoltura, l’allevamento, l’industria, così come la distribuzione degli abitanti e la densità degli insediamenti sono stati condizionati dall’abbondanza o dalla scarsità ...