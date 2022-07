Il Chelsea sta preparando gli sforzi per legare Reece James a lungo termine

(Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 21:46:38 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Venerdì scorso è stata fornita una nuova visione del futuro della star del, ovviamente, si è affermato da tempo come un membro integrante della squadra di Thomas Tuchel nella zona ovest di Londra. Proprio la scorsa stagione, ad esempio, è stato notato un evidente calo delle prestazioni delquando lo stopper è stato costretto a unperiodo in disparte, con l’abilità disu entrambi i lati della palla gravemente sbagliata tra i ranghi dei Blues. Eppure, fino a questo punto, coloro che occupano una posizione di potere a Stamford Bridge non sono riusciti a premiare il prodotto giovanile di Cobham con il tipo di ...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Il #Milan spinge su #DeKetelaere. Operazione che mette d'accordo tutti. Piace all'allenatore, proprietà e area sp… - FCutru8 : @_alessandra27_ @vane___96 Il Chelsea sta prendendo akè il difensore del city - KunGrax : @tcarapezza @Ivan_milanista Il chelsea sta rompendo le palle però… poi regalano lukaku all’inter.. - MMassy86 : @Ivan_milanista @linobanfioxopef @TeofiloSteven In realtà dice quello che ha sempre detto, si sta cercando la migli… - TommasoSchiepp1 : @nuneziano966 Sisi ma ci sta, sono due interpretazioni diverse L unica cosa che mi fa bene sperare è che anche que… -

Corriere dello Sport

...classe 1995 del Manchester City rappresenta comunque una pista alternativa a quella di de Ligt fin dal principio e ora la trattativaentrando nel vivo. Calciomercato Juventus, ilha l'...... squadra di Premier sotto la gestione dell'italiano Andrea Radrizzani, chefacendo grandi cose ... che piace a Barcellona e. Il Milan come detto vanta ancora la preferenza di De Ketelaere, ... Juve, Zaniolo supera Kostic. E il Chelsea fa sul serio per De Ligt In primis la voglia del Chelsea di venderlo e la sua di andar via. Hakim Ziyech (Ansa Foto) Il Chelsea sta per chiudere l’acquisto di Raheem Sterling dal Manchester City e questo non fa altro che ...Alessandro Costacurta, in passato difensore rossonero, ai microfoni del Corriere della Sera ha espresso le prime considerazioni sul campionato che verrà.