Il caldo rovente dalle foto di Ecostress

(Di venerdì 8 luglio 2022) - Lo strumento della Nasa, agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale, analizza le isole di calore in diverse grandi città del mondo. Da ieri anche la Liguria chiede lo stato di ...

- Lo strumento della Nasa, agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale, analizza le isole di calore in diverse grandi città del mondo. Da ieri anche la Liguria chiede lo stato di ...Il Mediterraneoè un altro indizio di un 2022 disgraziato dal punto di vista climatico: in Italia il primo semestre è stato il piùdella storia, il mese di giugno ha registrato un ...L’ondata di caldo anomalo e la siccità stanno creando gravi problemi alle coltivazioni, ma anche gli animali stanno soffrendo ...Battipaglia, troppo caldo al Comune: infarto per un dipendente comunale del Settore avvocatura. Si torna a discutere delle temperature asfissianti.