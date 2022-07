Il 24 settembre visita del Papa ad Assisi. Tesei “Umbria luogo perfetto per un appuntamento fondamentale” (Di venerdì 8 luglio 2022) “Apprendo con gioia e grande entusiasmo l’accoglimento dell’invito da parte di Papa Francesco a partecipare a settembre all’evento Economy of Francesco, che si terrà ad Assisi”. E’ quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei in riferimento all’evento in programma dal 22 al 24 settembre. Proprio nella giornata conclusiva è prevista la presenza del Pontefice. “L’Umbria, terra del vero modello dell’umana sostenibilità, si presta come luogo perfetto per un fondamentale appuntamento internazionale come questo, e la presenza del Papa è motivo di orgoglio per l’intera Comunità regionale. In questo cammino verso un nuovo modello in cui vi sia una connessione sempre ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 luglio 2022) “Apprendo con gioia e grande entusiasmo l’accoglimento dell’invito da parte diFrancesco a partecipare aall’evento Economy of Francesco, che si terrà ad”. E’ quanto ha affermato la presidente della Regione, Donatellain riferimento all’evento in programma dal 22 al 24. Proprio nella giornata conclusiva è prevista la presenza del Pontefice. “L’, terra del vero modello dell’umana sostenibilità, si presta comeper uninternazionale come questo, e la presenza delè motivo di orgoglio per l’intera Comunità regionale. In questo cammino verso un nuovo modello in cui vi sia una connessione sempre ...

Pubblicità

VaticanIHD : ?????? Una grande gioia: #PapaFrancesco sarà ad #Assisi il 24 settembre per incontrare i giovani di @FrancescoEcon !… - juancarvaticano : RT @HolySeePress: Visita del Santo Padre Francesco ad Assisi in occasione dell’evento “Economy of Francesco” (Sabato 24 settembre 2022) – P… - juancarvaticano : RT @HolySeePress: Visita pastorale del Santo Padre Francesco a Matera per la conclusione del 27° Congresso Eucaristico Nazionale (Domenica… - juancarvaticano : RT @VaticanIHD: ?????? Una grande gioia: #PapaFrancesco sarà ad #Assisi il 24 settembre per incontrare i giovani di @FrancescoEcon ! ?? Le inf… - CiaoKarol : E dopo Assisi per Papa Francesco, il 24 settembre, anche la visita a Matera per il Congresso Eucaristico: A settemb… -