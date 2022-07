Ieraci (Lazio): "Spero presto anti-Herpes zoster gratuito per over 65" (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "La vaccinazione anti-Herpes zoster ha un ruolo fondamentale, riduce il carico epidemiologico della malattia, induce benefici clinici significativi per il paziente e allo stesso tempo rappresenta un risparmio per il Servizio nazionale. Avere oggi a disposizione un vaccino inattivato adiuvato con una sostanza che amplifica le risposte immunitarie sicuramente è vincente. Bisogna garantire a tutti i pazienti anziani e fragili la migliore opzione vaccinale possibile. Oggi abbiamo un vaccino molto maneggevole, raccomandato e gratuito per le persone con 65 anni di età. Spero che con il prossimo Piano nazionale prevenzione vaccinale (Pnpv) questa gratuità venga estesa a tutti gli over65". Così Roberto Ieraci, Gruppo strategie ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "La vaccinazioneha un ruolo fondamentale, riduce il carico epidemiologico della malattia, induce benefici clinici significativi per il paziente e allo stesso tempo rappresenta un risparmio per il Servizio nazionale. Avere oggi a disposizione un vaccino inattivato adiuvato con una sostanza che amplifica le risposte immunitarie sicuramente è vincente. Bisogna garre a tutti i pazienti anziani e fragili la migliore opzione vaccinale possibile. Oggi abbiamo un vaccino molto maneggevole, raccomandato eper le persone con 65 anni di età.che con il prossimo Piano nazionale prevenzione vaccinale (Pnpv) questa gratuità venga estesa a tutti gli65". Così Roberto, Gruppo strategie ...

