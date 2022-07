Ibride diesel - I modelli a gasolio elettrificati in vendita in Italia FOTO GALLERY (Di venerdì 8 luglio 2022) Se nel 2021 le Ibride hanno rappresentato il 33,7% del mercato, la quota di auto diesel elettrificate ha raggiunto solo il 4,3% delle vendite in Italia, contro il 4,6% delle full electric. Parliamo quindi di numeri piuttosto esigui, quasi di nicchia, soprattutto se ci riferiamo alle plug-in: quelle a gasolio, infatti, si sono fermate allo 0,3%. Alle diesel mild hybrid, con il 4% delle immatricolazioni, è andata meglio, mentre le full hybrid sono tuttora ferme a zero. La rassegna. Proprio così: per questa categoria di elettrificazione, quella ibrida per antonomasia, non esiste offerta a gasolio. Del resto, a proporre vetture full hybrid sono soprattutto i marchi giapponesi, quelli che più di tutti stanno abbandonando i veicoli a gasolio. Ecco perché l'offerta di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 luglio 2022) Se nel 2021 lehanno rappresentato il 33,7% del mercato, la quota di autoelettrificate ha raggiunto solo il 4,3% delle vendite in, contro il 4,6% delle full electric. Parliamo quindi di numeri piuttosto esigui, quasi di nicchia, soprattutto se ci riferiamo alle plug-in: quelle a, infatti, si sono fermate allo 0,3%. Allemild hybrid, con il 4% delle immatricolazioni, è andata meglio, mentre le full hybrid sono tuttora ferme a zero. La rassegna. Proprio così: per questa categoria di elettrificazione, quella ibrida per antonomasia, non esiste offerta a. Del resto, a proporre vetture full hybrid sono soprattutto i marchi giapponesi, quelli che più di tutti stanno abbandonando i veicoli a. Ecco perché l'offerta di ...

Pubblicità

Paoblog : @disinformatico visto che si parla di Svizzera ed auto elettriche... - sicurmoto : RT @sicurauto: Nuova tassa auto elettriche in Svizzera? Tesla “costa” già più di un diesel - sicurauto : Nuova tassa auto elettriche in Svizzera? Tesla “costa” già più di un diesel - Pulp_room : @Gioia_8 La gestione dei rifiuti, che è un vero e proprio dramma, incide così poco? Mah. Se il problema è la co2 pe… - HoccoRoux : Fatela finita con gli incentivi per auto diesel e benzina (anche ibride) e dirottate tutto su elettrico, altrimenti… -