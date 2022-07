I sondaggi incoronano Fratelli d' Italia e decretano la fine del M5S

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 luglio 2022) Prosegue, per la seconda settimana consecutiva, il crollo del MoVimento 5 Stelle ora al 10% in seguito allo «shock» rappresentato dalla scissione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nella Supermedia Agi/YouTrend, resta stabilmente in testad'(22,5%), ma il Partito democratico accorcia il distacco (è al 2,8%, +0,4) mentre la Lega perde ancora terreno dal duo di testa (è al 14,5% accusando ormai un distacco di 8 punti percentuali da FdI). L'area di maggioranza risulta in calo di un punto e mezzo, ma è un dato pressoché sovrapponibile all'arretramento del M5S post-scissione. Le stime relative al nuovo soggetto di Di Maio oscillano, in media, tra l'1 e il 3%.