I fratelli Bianchi e gli altri imputati dovranno versare 550mila euro alla famiglia di Willy | ecco i primi risarcimenti

(Di venerdì 8 luglio 2022) Non c’è solo la condanna all’ergastolo per i: secondo il dispositivo della sentenza emessa lunedì scorso nell’aula gli200mila al papà, altrettantimamma più 150milasorella

Il Dubbio

Omicidio Willy: chiesto ergastolo per i/ Pm "aggressione becera"Intanto appare scontato il ricorso da parte dei. 'Chiederemo ai giudici della Corte d'Appello di disporre una nuova perizia che sia in grado di fare davvero luce sulle ferite inferte ... Io avvocato dico: è sui fratelli Bianchi che il garantismo deve saper reggere la sfida La famiglia di Willy Monteiro Duarte riceverà come risarcimento dai 4 imputati per la morte del figlio 550mila euro ...Fratelli Bianchi. Ammonta, dunque, 550mila euro la cifra che i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, dovranno risarcire alla famiglia Monteiro Duarte. La ...