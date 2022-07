Pubblicità

webecodibergamo : I conti dell’Uefa sorridono. E spiegano (anche) perché si rifiuta la SuperLega. Dati e classifiche (c’è anche l’Ata… -

L'Eco di Bergamo

"La riformarappresenta una svolta epocale per il calcio europeo " commenta Gravina ", un contributo, speriamo decisivo, per arrestare la pericolosa tendenza allo squilibrio deidei ...... per questioni di bilancio ein ordine : al termine delle ... considerate pure le previsioni sul rosso di 120 milioni'...Play Finanziario (c'è in vista un nuovo settlement agreement con l')... I conti dell'Uefa sorridono. E spiegano (anche) perché si rifiuta la SuperLega. Dati e classifiche (c'è anche l'Atalanta)