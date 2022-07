I 7 migliori barber shop in Italia del 2022

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 8 luglio 2022) La cura di barba e capelli ottimale passa dalle mani esperte dei barbieri. Per questo la minuziosa scelta delè soggettiva, perché ci si affida ai maestri delle forbici in base al proprio stile. E solo loro sono in grado di consigliare il taglio perfetto, che si tratti del grooming o dell'haircut. Oggi, infatti, un uomo su due non esce di casa senza un cut impeccabile. Un rito, quello di barba e capelli, riscoperto durante il lockdown, proprio quando si sentiva l'esigenza di avere un look in ordine senza poter andare in salone. Da quel momento basta barbe wild e capelli stropicciati, si è tornati a volere hair cut impeccabili e spesso anche insoliti e barbe leggere da portare, dalla bassa manutenzione. Oppure un baffo importante, riportato alla ribalta dal mito di Maverik e dal pornstache firmato Chris Evans. Ecco perché, nonostante tutti ...