Hugh Grant fa suonare la musica del Benny Hill Show per festeggiare le dimissioni di Boris Johnson (Di venerdì 8 luglio 2022) Hugh Grant ha chiesto su Twitter di suonare la musica dello Show di Benny Hill fuori da Westminster per festeggiare le dimissioni di Boris Johnson. Hugh Grant ha portato la musica del Benny Hill Show fuori da Westminster per festeggiare le dimissioni di Boris Johnson, il tema della serie andata in onda nel Regno Unito dal 1955 al 1989 e conosciuta in tutto il mondo. La musica, suonata fuori al Parlamento del Regno Unito, ha messo in difficoltà anche i giornalisti che stavano raccontando gli sviluppi della giornata ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 luglio 2022)ha chiesto su Twitter diladellodifuori da Westminster perlediha portato ladelfuori da Westminster perledi, il tema della serie andata in onda nel Regno Unito dal 1955 al 1989 e conosciuta in tutto il mondo. La, suonata fuori al Parlamento del Regno Unito, ha messo in difficoltà anche i giornalisti che stavano raccontando gli sviluppi della giornata ...

RaiNews : Una protesta “comica” intorno a Westminster: manifestanti fanno suonare la sigla del Benny Hill Show, come chiesto… - Quaro75 : Ahhh ecco! Grande Hugh! Boris Johnson si dimette, Hugh Grant fa suonare la sigla di Benny Hill - knownasLaki : RT @Edoenonsolo: Come non adorare quelle teste dure degli inglesi? Hugh Grant su twitter contatta un attivista cui hanno restituito gli alt… - Elydax : @ChiaraCodeca Ma è bellissima sta cosa. Un punto per Hugh Grant - Capitan_Pala : @filgamb Ogni rom com con Hugh Grant > 90% filmografia mondiale, spiace ma è così -