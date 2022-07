Highlights Spagna-Finlandia 4-1, gironi Europei femminili 2022 (VIDEO) (Di venerdì 8 luglio 2022) I VIDEO Highlights di Spagna-Finlandia, partita valevole per il Gruppo B degli Europei femminili 2022 di calcio vinta in rimonta dalle iberiche per 4-1. Le finlandesi si portano in vantaggio dopo appena 50? grazie alla rete di Linda Sallstrom, ben pescata dal tiro in profondità di Westerlund e brava ad eludere il portiere nell’uno contro uno. Le spagnole, prive del Pallone d’Oro Alexia Putellas, reagiscono allo shock iniziale e ribaltano la situazione già nel primo tempo con i gol di testa firmati da Irene Paredes (26?) e Aitana Bonmatì (41?). Nella ripresa poi è Lucia Garcia a firmare, sempre di testa il gol del 3-1 (75?) e infine arriva il rigore di Mariona Caldentey (95?) per il definitivo 4-1 che regala la vittoria alla Spagna. Ecco le immagini ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Idi, partita valevole per il Gruppo B deglidi calcio vinta in rimonta dalle iberiche per 4-1. Le finlandesi si portano in vantaggio dopo appena 50? grazie alla rete di Linda Sallstrom, ben pescata dal tiro in profondità di Westerlund e brava ad eludere il portiere nell’uno contro uno. Le spagnole, prive del Pallone d’Oro Alexia Putellas, reagiscono allo shock iniziale e ribaltano la situazione già nel primo tempo con i gol di testa firmati da Irene Paredes (26?) e Aitana Bonmatì (41?). Nella ripresa poi è Lucia Garcia a firmare, sempre di testa il gol del 3-1 (75?) e infine arriva il rigore di Mariona Caldentey (95?) per il definitivo 4-1 che regala la vittoria alla. Ecco le immagini ...

