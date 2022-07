Hanno rubato una Bmw in casa dei genitori di Tiziano Ferro (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Furto nella notte nell'abitazione dove vivono i genitori di Tiziano Ferro a Latina. I ladri in fuga sono stati rintracciati dalla compagnia del sistema satellitare delle due Bmw sottratte alla famiglia, su cui si stavano muovendo, allertando poi le autorità. Inseguiti dalla polizia, una parte dei malviventi si è data alla fuga nelle campagne circostanti. Oltre a una delle Bmw rubate, una Serie 1, i ladri Hanno abbandonato anche una Porsche trafugata lo scorso 2 luglio a Roma. Sono in corso i rilievi da parte della polizia scientifica per risalire all'identità dei ladri, anche tramite le immagini dei sistemi di sorveglianza. Leggi su agi (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Furto nella notte nell'abitazione dove vivono idia Latina. I ladri in fuga sono stati rintracciati dalla compagnia del sistema satellitare delle due Bmw sottratte alla famiglia, su cui si stavano muovendo, allertando poi le autorità. Inseguiti dalla polizia, una parte dei malviventi si è data alla fuga nelle campagne circostanti. Oltre a una delle Bmw rubate, una Serie 1, i ladriabbandonato anche una Porsche trafugata lo scorso 2 luglio a Roma. Sono in corso i rilievi da parte della polizia scientifica per risalire all'identità dei ladri, anche tramite le immagini dei sistemi di sorveglianza.

