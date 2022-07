Guerra, crisi climatica ed energetica. Ecco il Festival del Sarà (Di venerdì 8 luglio 2022) Si svolgerà dal 22 al 24 luglio la settima edizione del Festival del Sarà-Dialoghi sul futuro a Piazza Duomo a Termoli. Il tema di quest’anno è “Verticale Italiana. Diritti. Istituzioni. Imprese” e l’evento si vestirà di giallo e blu, i colori della bandiera dell’Ucraina, per parlare di Guerra, diritti, istituzioni, cambiamento climatico, transizione energetica e del ruolo che avrà l’Italia nel nuovo contesto internazionale. Sarà coinvolta la classe dirigente nazionale ed internazionale per riflettere sui temi dell’attualità e del futuro della società occidentale. La manifestazione, con partner come TeamSystem, La Molisana e Cosib, Anir Confindustria, Arago Design, toccherà tra gli altri i temi dei diritti in tutte le loro sfaccettature, del ruolo dell’Italia nel nuovo contesto geo-strategico ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 luglio 2022) Si svolgerà dal 22 al 24 luglio la settima edizione deldel-Dialoghi sul futuro a Piazza Duomo a Termoli. Il tema di quest’anno è “Verticale Italiana. Diritti. Istituzioni. Imprese” e l’evento si vestirà di giallo e blu, i colori della bandiera dell’Ucraina, per parlare di, diritti, istituzioni, cambiamento climatico, transizionee del ruolo che avrà l’Italia nel nuovo contesto internazionale.coinvolta la classe dirigente nazionale ed internazionale per riflettere sui temi dell’attualità e del futuro della società occidentale. La manifestazione, con partner come TeamSystem, La Molisana e Cosib, Anir Confindustria, Arago Design, toccherà tra gli altri i temi dei diritti in tutte le loro sfaccettature, del ruolo dell’Italia nel nuovo contesto geo-strategico ...

