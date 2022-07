Greta Beccaglia, processo chiesto per il tifoso che ha molestato la giornalista in diretta tv. Polemica sui social (Di venerdì 8 luglio 2022) Greta Beccaglia, processo chiesto per il tifoso che molestò la giornalista in diretta tv nel novembre 2021, a fine della partita Empoli-Fiorentina. Intanto, dopo la notizia del rinvio a giudizio del tifoso viola, sui social è scoppiata un ulteriore Polemica contro la Beccaglia. Greta Beccaglia, processo chiesto per il tifoso che ha molestato la giornalista La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale per il ristoratore marchigiano, e tifoso viola, Andrea Serrani, che molestò la cronista Greta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 luglio 2022)per ilche molestò laintv nel novembre 2021, a fine della partita Empoli-Fiorentina. Intanto, dopo la notizia del rinvio a giudizio delviola, suiè scoppiata un ulteriorecontro laper ilche halaLa Procura di Firenze hail rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale per il ristoratore marchigiano, eviola, Andrea Serrani, che molestò la cronista...

