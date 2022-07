Greta Beccaglia, la giornalista molestata in diretta tv? Choc: cosa rischia ora il tifoso (Di venerdì 8 luglio 2022) Il tifoso che molestò la giornalista sportiva Greta Beccaglia in diretta tv rischia parecchio: La Procura - come riporta il Corriere fiorentino - ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale, un reato punito con la reclusione da 6 a 12 anni. La vicenda risale a più di sette mesi fa, quando l'inviata di Toscana Tv venne molestata fuori dallo stadio Castellani al termine di Empoli-Fiorentina da Andrea Serrani, ristoratore marchigiano di 45 anni. Quest'ultimo le diede una pacca sul sedere mentre passava alle sue spalle. La Beccaglia reagì subito dicendo: "Non puoi fare questo, mi dispiace", mentre dallo studio con cui era collegata le suggerivano di "non prendersela". Rintracciato dalla Digos, l'uomo si giustificò parlando ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilche molestò lasportivaintvparecchio: La Procura - come riporta il Corriere fiorentino - ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale, un reato punito con la reclusione da 6 a 12 anni. La vicenda risale a più di sette mesi fa, quando l'inviata di Toscana Tv vennefuori dallo stadio Castellani al termine di Empoli-Fiorentina da Andrea Serrani, ristoratore marchigiano di 45 anni. Quest'ultimo le diede una pacca sul sedere mentre passava alle sue spalle. Lareagì subito dicendo: "Non puoi fare questo, mi dispiace", mentre dallo studio con cui era collegata le suggerivano di "non prendersela". Rintracciato dalla Digos, l'uomo si giustificò parlando ...

fattoquotidiano : Greta Beccaglia, la Procura chiede il rinvio a giudizio per il tifoso che l’ha palpeggiata: rischia il processo per… - cronacadiroma : Rischia grosso l'aggressore di #GretaBeccaglia - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Greta Beccaglia, la Procura chiede il rinvio a giudizio per il tifoso che l’ha palpeggiata: rischia il processo per vi… - venti4ore : Greta Beccaglia, procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio per il tifoso che palpeggiò la giornalista - iltirreno : Dal tribunale - Per la procura, che ha chiuso le indagini, quella di Serrani non fu una semplice bravata e per ques… -