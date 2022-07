“Grandine con chicchi grandi come albicocche, danni nelle campagne”. La denuncia di Coldiretti (Di venerdì 8 luglio 2022) “L’arrivo della grandine, con chicchi grandi come albicocche, assieme a tempeste di vento e forti temporali fa salire il conto dei danni nelle campagne in un territorio duramente provato dal caldo e dalla siccità ha seccato la terra, ridotto i raccolti di mais, riso e grano e tagliato la disponibilità di foraggio per gli animali nei campi arsi dal sole o andati a fuoco per gli incendi con danni stimati in circa tre miliardi”. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’ondata di maltempo con allerta gialla in diverse regioni. Secondo un primo monitoraggio della Coldiretti, danni alle coltivazioni si segnalano da Nord a Sud del Paese con la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022) “L’arrivo della, con, assieme a tempeste di vento e forti temporali fa salire il conto deiin un territorio duramente provato dal caldo e dalla siccità ha seccato la terra, ridotto i raccolti di mais, riso e grano e tagliato la disponibilità di foraggio per gli animali nei campi arsi dal sole o andati a fuoco per gli incendi constimati in circa tre miliardi”. È quanto afferma lain riferimento all’ondata di maltempo con allerta gialla in diverse regioni. Secondo un primo monitoraggio dellaalle coltivazioni si segnalano da Nord a Sud del Paese con la ...

